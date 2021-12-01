Хоккеисты "Вашингтона" уступили "Флориде" в матче чемпионата НХЛ

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" уступили "Флориде Пантерз" в гостевом матче чемпионата НХЛ со счетом 4:5 (2:1, 2:0, 0:4), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Очередной матч в форме "Столичных" провел белорусский форвард Алексей Протас. За 16 мин. 13 сек., пока он находился на льду, ему не удалось совершить очковых приобретений. На его счету 2 броска, 1 силовой прием, 2 потери и показатель полезности "-1".

Спустя два периода казалось, что игроки "Вашингтона" контролируют ситуацию на льду после шайб, которые забросили Коннор Макмайкл, Бек Маленстин, Ларс Эллер и Ник Дженсен. "Флорида" ответила голом Джо Торнтона.

Однако заключительная треть поединка прошла с преимуществом "Пантер". В их рядах отличились Райан Ломберг, Ээту Луостаринен, Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт. Отыграться хоккеисты "Вашингтона" уже не смогли.-0-