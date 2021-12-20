Хоккеисты "Вашингтона" уступили "Лос-Анджелесу" в матче чемпионата НХЛ

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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" уступили "Лос-Анджелес Кингз" в домашнем матче чемпионата НХЛ. Итоговый счет встречи в пользу "королей" - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА. Белорусский форвард "столичных" Алексей Протас провел на льду 13 мин. 45 сек., за это время дважды блокировав броски оппонентов и совершив один перехват. Также на его счету 50% выигранных вбрасываний. Коэффициент полезности +1. Таким образом за сезон 2021/2022 в НХЛ на счету белоруса 19 матчей, в которых он забросил 2 шайбы и отдал шесть результативных передач. Что касается авторов шайб в поединке между "Вашингтоном" и "Лос-Анджелесом", то у "Кэпиталз" отличились Коннор Макмайкл, открывший счет на 8-й минуте стартового периода, и Джастин Шульц (34-я минута). Не задалась данная игра у российских легионеров "Кэпиталз" Александра Овечкина, проведшего на льду более 27 минут, и Дмитрия Орлова, коэффициент полезности которых после поединка составил -2. Что касается "Кингз", то за них забрасывали Блейк Лизотт (38-я минута), Кристиан Воланин (43-я) и Адриан Кемпе (50-я). Отметим также вратаря "Лос-Анджелеса" Гаррета Спаркса, совершившего 33 сейва.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!