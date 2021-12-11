Хоккеисты "Вашингтона" уступили "Питтсбургу" в матче чемпионата НХЛ

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" уступили "Питтсбург Пингвинз" - 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) в матче чемпионата НХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Алексей Протас не отметился результативной игрой за те 10 мин. 16 сек., что провел на площадке. Выиграл 27% вбрасываний, завершив матч с показателем полезности "0". Всего на его счету в нынешнем сезоне 16 игр в сильнейшей хоккейной лиге мира, за которые он набрал 5 очков (2 гола и 3 результативных передачи).

В составе победителей отличились Дэнтон Хайнен (16-я минута), Брок Макгинн (28-я минута), Каспери Капанен (31-я минута) и Джефф Картер (58-я минута). У "столичных" шайбы забрасывали Евгений Кузнецов (47-я минута) и Ларс Эллер (57-я минута), в роли ассистента оба раза выступил Александр Овечкин.-0-