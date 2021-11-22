Хоккеисты "Вашингтона" уступили "Сиэтлу" в матче чемпионата НХЛ

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" уступили "Сиэтл Кракен" в гостевом матче чемпионата НХЛ со счетом 2:5 (1:1, 0:3, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игравший в третьем звене белорусский форвард "Столичных" Алексей Протас сыграл 17 мин. 48 сек., в том числе 6 мин. 7 сек. в большинстве. За это время уроженец Витебской области выиграл 27% вбрасываний, исполнил один бросок, допустил две потери и завершил игру с показателем полезности "0".

Открыл счет нападающий "Кэпиталз" Том Уилсон. Вторую шайбу за "Вашингтон" в третьем периоде забросил российский форвард Александр Овечкин. Так он набрал 30-е очко в сезоне НХЛ, забив 15 голов и сделав 15 результативных передач. Это его 745-й гол в лиге.

Таким образом, Александр Овечкин стал еще на шаг ближе к тому, чтобы превзойти достижение Яромира Ягра. Напомним, что именитый чех отличался в матчах НХЛ 766 раз. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894). Второе место занимает Горди Хоу (801).

Кроме того, россиянин превзошел результат Клода Лемье по сыгранным матчам в НХЛ. На его счету 1216-я игра.

"Сиэтл", потерпевший до этого поражение шесть матчей кряду, ответил голами Джареда Макканна, Джейдена Шварца, Адама Ларссона, Калле Йернкрока и Янне Гурда.

В следующем матче "Вашингтон" встретится с "Монреаль Канадиенс".-0-