9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вегаса" сравняли счет в серии с "Далласом" в финале Западной конференции НХЛ. Второй матч команд на данной стадии розыгрыша Кубка Стэнли завершился со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу команды из Невады, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главными компонентами успеха "золотых рыцарей" стало недисциплинированное поведение игроков "Далласа". Львиную долю матча они провели в меньшинстве, что не позволяло им вести созидательную игру. А когда атаки доходили до ворот "Вегаса", их вратарь Робин Ленер действовал безошибочно. За матч он отразил все 24 броска по своим воротам и оформил шатаут.

Во втором периоде команда из Лас Вегаса забросила трижды, сняв все вопросы относительно победителей встречи. Счет открыл Пол Штястны, замкнувший прострел Макса Пачиоретти. Хоккеисты "Далласа" начали нарушать правила, и это не принесло им ничего хорошего. "Голден Найтс" воспользовался первым же большинством. Гол забил Уильям Карлссон.

Пытаясь вернуться в игру, техасцы попробовали осаждать ворота Робина Ленера, но в итоге получили острую контратаку, которая завершилась заброшенной шайбой Томаша Носека.

Заключительный период матча не принес командам голевых свершений.

Таким образом, счет в финальном противоборстве команд Восточной конференции - 1:1. Третий матч между ними пройдет в пятницу, 11 сентября.

В финале Западной конференции 10 сентября второй матч проведут "Тампа" и "Нью-Йорк Айлендерс". На данный момент счет в серии между ними 1:0 в пользу дружины из Флориды.-0-