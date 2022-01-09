Хоккеисты "Витебска" обыграли "Локомотив" в матче чемпионата Беларуси

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Витебска" добыли сверхволевую победу над оршанским "Локомотивом" в домашнем матче чемпионата Беларуси - 4:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К девятой минуте игры хозяева уступали 0:2, а во втором периоде отрыв оршанцев вырос до трех шайб. Однако всего через 20 секунд после третьего взятия ворот хозяева усилиями Дениса Кузьмина вернулись в игру, а еще пару минут спустя Артур Гильманов сократил отставание до минимума. В середине заключительной трети цифры на табло сравнялись, когда отличился Глеб Шкапцов, а в овертайме викторию "Витебску" принес Дмитрий Кузьмин. Всего в этой встрече защитник "медведей" набрал три бомбардирских балла. Это поражение лишило "Локомотив" шансов на попадание в топ-6.

В другом сегодняшнем поединке новополоцкий "Химик" у себя дома одолел в серии послематчевых буллитов гостей из "Могилева" - 2:1.-0-