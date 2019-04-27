Хоккеисты "Витязя" победили в суперфинале турнира в Сочи

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Витязя" победили в суперфинале международного турнира "XIII Кубок Газпром нефти", который завершился в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче в олимпийском ледовом спорткомплексе "Большой" юные хоккеисты подмосковной команды уверенно переиграли нижегородское "Торпедо" - 4:1. Матч посетили 7 тыс. зрителей.

Как сообщалось, игроки СДЮШОР БФСО "Динамо" в шестой раз приняли участие в престижных соревнованиях и заняли десятое место.

Организаторы турнира, подводя итоги, отметили, что и далее будут сохранять высокие стандарты проведения состязаний для команд спортивных школ и постараются расширить географию участников.

В "XIII Кубке Газпром нефти" в Сочи приняла участие 31 команда из 10 стран. Детский хоккейный турнир проводится ежегодно с участием групп подготовки клубов КХЛ. Организация соревнований максимально приближена к уровню Континентальной хоккейной лиги и чемпионатов мира.-0-