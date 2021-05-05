Хоккеисты Владислав Кодола и Никита Комаров присоединились к тренировочному кэмпу сборной Беларуси

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Владислав Кодола и Никита Комаров, выступающие в клубах КХЛ, присоединились к тренировочному лагерю сборной Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Нападающий "Северстали" Владислав Кодола с 32 (9+23) очками в этом сезоне стал третьим бомбардиром череповецкого клуба в регулярном чемпионате КХЛ. В 5 матчах Кубка Гагарина на его счету 2 (2+0) балла. Это был лучший сезон игрока в карьере.

Форвард "Авангарда" Никита Комаров стал обладателем Кубка Гагарина в составе "Авангарда". Он провел за "ястребов" 22 матча в регулярном первенстве КХЛ, в которых отметился 1 (1+0) очком, 13 минутами штрафа и показателем полезности "+2". В 13 матчах плей-офф заработал 1 (0+1) результативный балл при 8 минутах штрафа и показателе полезности "+1".

7 и 8 мая сборная Беларуси, ведущая подготовку к чемпионату мира-2021, проведет в Нюрнберге два спарринга против сборной Германии.-0-