10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты жлобинского "Металлурга" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси. Поединок завершился в пользу команды Анатолия Степанищева по буллитам со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Молодечненская команда со старта старалась действовать с позиции силы, чтобы приблизить седьмую кряду победу в турнире. Жлобинский клуб сделал ставку на игру от обороны, беспокоя соперников острыми контрвыпадами. Основные события в первом периоде случились ближе к его экватору. На десятой минуте матча Руслан Журня при игре в равных составах вывел "стальных волков" вперед. Но молодечненцы в долгу не остались. Чуть менее чем через две минуты метким броском счет сравнял Николай Сытый.

Во втором периоде "Металлург" вышел вперед, наказав соперников за грубую игру. У молодечненцев на льду отсутствовали двое хоккеистов, чем на 25-й минуте воспользовался Дмитрий Заламай. Попытки подопечных Константина Кольцова отыграться до второго перерыва успеха не принесли. В заключительной трети поединка форвард "железных волков" Дмитрий Заломай своей второй шайбой, казалось бы, снял все вопросы относительно победителя матча. Однако молодечненец Илья Литвинов, продемонстрировав шикарный дриблинг, буквально завел шайбу в ворота Дмитрия Мильчакова и за семь минут до финальной сирены вернул интригу в ход поединка. Концовка матча прошла натиском молодечненской команды, и за 10 секунд до финальной сирены Дмитрий Амброжейчик сравнял счет.

В овертайме игроки "Металлурга" не использовали несколько казалось бы верных моментов, чтобы одержать победу, в том числе после того, как "стальные волки" оказались в большинстве из-за нарушения динамовцами численного состава. Но счет так и не изменился до буллитной серии. Победный бросок на счету игрока "стальных волков" Сергея Тополя.

Что касается остальных матчей, которые начались параллельно с поединком в Жлобине, то лидеры чемпионата, минская "Юность" крупно обыграла ХК "Могилев" - 5:1 (1:0, 1:0, 3:1), а солигорский "Шахтер" одолел оршанский "Локомотив" - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).-0-