16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты жлобинского "Металлурга" обыграли "Гомель" в матче чемпионата Беларуси. Поединок завершился в пользу команды Анатолия Степанищева со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала встречи обе команды демонстрировали хоккей с акцентом на оборону. Весь матч шла упорная борьба с обилием силовых приемов. Лишь в третьем периоде игрокам жлобинской дружины удалась результативная атака. На 48-й минуте матча Сергей Тополь завершил метким броском комбинацию, которую начали Алесей Ефименко и Илья Летов.

Подопечные Сергея Стася приложили значительные усилия для того, чтобы отыграться, однако им не хватало точности в завершающей стадии атак. Их соперники прекрасно действовали от обороны. Кроме того, хорош был голкипер "стальных волков" Михаил Карнаухов, уверенно отводивший угрозу от своих ворот.

В заключительные минуты третьего периода тренерский штаб "рысей" взял тайм-аут и снял с игры вратаря Максима Лубского. Однако эти меры не помогли сравнять счет в матче.

Таким образом, жлобинцы одержали в чемпионате уже шестую победу подряд. Кстати, в этом сезоне гомельчане в пяти встречах со "стальными волками" победили лишь однажды.

Помимо встречи в Жлобине сегодня в вечерней части соревновательного дня состоятся поединки между "Динамо-Молодечно" и гродненским "Неманом", солигорским "Шахтером" и минской "Юностью", а также противоборство ХК "Могилев" и оршанского "Локомотива".-0-