28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты жлобинского "Металлурга" победили оршанский "Локомотив" в матче чемпионата Беларуси со счетом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для победы "стальным волкам" пришлось приложить немало усилий. В первом периоде их соперники прибрали инициативу к своим рукам и контролировали происходящее на площадке. Гол Вячеслава Шарипова на 11-й минуте вывел "железнодорожников" вперед, и до перерыва они удерживали добытое преимущество. "Металлург" с его несколько академичной игрой никак не мог найти пути к воротам оршанцев.

После перерыва ситуация изменилась. Хозяева льда заиграли агрессивней. Опасные моменты у ворот "Локомотива" стали возникать гораздо чаще. В итоге жлобинчане смогли трижды отпраздновать успех. В промежутке с 26-й по 36-ю минуты встречи отличились Сергей Тополь, реализовавший большинство, а также Алексей Михнов и Илья Летов.

В третьем периоде игроки "Локомотива" приложили огромные усилия, чтобы отыграться, но в итоге пропустили четвертое взятие ворот от Ильи Спата, установившего окончательный итог матча.

Еще в одном противоборстве чемпионата страны "Гомель" разобрался с "Могилевом" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). "Рыси" отличились уже на третьей минуте матча благодаря снайперскому броску Игоря Ревенко.

Во втором периоде Олег Попов удвоил преимущество команды с берегов Сожа. "Львы" ответили голевой атакой Матвея Винкевича, однако большего им добиться не удалось. Гомельчане же, напротив, в третьей двадцатиминутке поразили ворота соперников еще раз. Отличился один из лидеров атак хозяев льда Александр Скоренов.-0-