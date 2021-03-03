Хоккеисты жлобинского "Металлурга" с победы стартовали в четвертьфинале плей-офф чемпионата Беларуси

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты жлобинского "Металлурга" одержали победу над "Динамо-Молодечно" в первом матче четвертьфинальной стадии плей-офф чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу "сталеваров" со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На радость болельщикам обеих команд матч прошел в плотной, зрелищной борьбе. Шайба практически не задерживалась в средней зоне. Постепенно молодечненцы завладели инициативой. Однако атаки динамовцев не приносили им дивидендов до 10-й минуты периода, когда Дмитрий Кузьмин метким броском открыл счет. У жлобинцев были моменты, чтобы сравнять счет, но Никита Толопило был в рамке ворот безупречен.

Во второй двадцатиминутке динамовцы продолжили давление на оборонительные порядки сталеваров, и на 3-й минуте периода Вячеслав Грецкий нашел возможность для гола. Жлобинчане играли в меньшинстве, соперники заперли их в зоне. Последовал дальний бросок по воротам Дмитрия Мильчакова, который отвел угрозу от своих владений, но на добивании первым был именно хоккеист "Динамо".

В третьем периоде "Металлург" перехватил инициативу, стараясь огорчить Никиту Толопило серией бросков с дальней и средней дистанции. Алексей Ефименко едва не поразил ворота динамовцев, но шайба прошла рядом со штангой. Практически сразу же острой атакой ответил Александр Суворов. Чуть менее чем за семь минут до конца третьего периода Руслан Журня все же вернул интригу в течение поединка, забросив шайбу на добивании. Менее чем за минуту до финальной сирены "стальные волки" и вовсе перевели игру в овертайм. Андрей Михнов удачно подставил клюшку под бросок партнера по команде.

В дополнительное время победу жлобинчанам принес бросок Сергея Тополя, когда "Металлург" играл в большинстве. Таким образом, "волки" повели в серии со счетом 1:0.

Что касается остальных стартовых матчей четвертьфинальной серии плей-офф, то "Гомель" победил "Неман" - 2:4 (1:1, 2:0, 1:1), а солигорский "Шахтер" превзошел новополоцкий "Химик" - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).-0-