18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты жлобинского "Металлурга" уступили "Гомелю" в матче групповой стадии Кубка Салея-2020 со счетом 4:5 (0:1, 2:1, 2:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матчи между командами из Гомеля и Жлобина практически всегда носят исключительно упорный характер. Вот и на этот раз "полесское дерби" удалось на славу. Тем более, что к центральному матчу группы А обе команды подошли на лидирующих позициях.

Счастье больше улыбнулось "рысям". Самобытная команда Сергея Стася вышла вперед уже на четвертой минуте встречи. Отличился Кирилл Бовин, который забросил шайбу когда гомельчане играли в меньшинстве. Далее, во второй трети поединка жлобинчане отыгрались силами Сергея Тополя. На сей раз, "стальные волки" смогли реализовать большинство не допустив срывов при игре в обороне. Более того, Сергей Астанков вывел жлобинскую дружину вперед. Впрочем, до свистка на перерыв жлобинцы свое преимущество не удержали. Взятие ворот записал на свой счет Игорь Ревенко. В третьем периоде Роман Рачинский вывел "рысей" вперед, а Олег Качеловский довел разницу в счете до двух шайб в пользу гомельчан. Но жлобинцы не сдавались. Алексей Михнов сократил разницу до 3:4. Впрочем, прошло чуть более минуты и Александр Скоренов восстановил статус-кво. "Металлург" предпринял попытку, чтобы отыграться, однако игроки "волков" смогли огорчить голкипера "рысей" лишь однажды.

В остальных матчах группы А "Брест" смог довести до победы гостевой поединок против новополоцкого "Химика", а "Витебск" преодолел сопротивление "Авиатора" из Барановичей.

Отметим, что новополоцкому клубу не помогли две шайбы заброшенные при игре в меньшинстве. Брестчанам на славу удался второй период, по ходу которого они трижды огорчали голкипера команды Олега Хмыля – 3:2 (0:0, 3:1, 0:1). В матче барановической и витебской команды "медведи" сломили сопротивление "летчиков" благодаря дублю Максима Ковальского.

Еще один поединок в группе В завершился победой "Лиды" над "Пинскими ястребами" – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). У победителей забрасывали Серяков, Бастрыкин и Апанасевич У проигравших отличились Былина и Шувалов. Следующий тур группового этапа Кубка Салея -2020 состоится 20 августа.

Решающий раунд Кубка Салея состоится 29-30 августа в формате "Финала четырех". В первый день победители групповой стадии встретятся со столичными "Юностью" и "Динамо". На следующий день состоятся матчи за третье место и решающий поединок.

Место проведения "Финала четырех" будет определено после окончания группового раунда турнира. Решающие поединки примет одна из дружин квартета, которым предстоит оспаривать почетный трофей.

Действующий победитель Кубка Салея - минская "Юность". Год назад в споре за титул минские хоккеисты обыграли "Динамо-Молодечно" со счетом 3:2. Столичная дружина стала рекордсменом турнира, записав на свой счет шесть побед.-0-