Хоккеисты жлобинского "Металлурга" вышли в полуфинал Кубка Президента

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты жлобинского "Металлурга" победили "Динамо-Молодечно" со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0), и вышли в полуфинал Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды избрали оборонительную модель игры, ведь цена ошибки была весьма велика. Защитные порядки динамовцев первыми дали сбой, когда на 13-й минуте игры Виталий Пинчук с передачи Дмитрия Заламая переиграл голкипера соперников Алексея Колосова. Команда из Молодечно не опустила руки и достаточно быстро отыгралась. На 17-й минуте, "зубры" играли в большинстве и свой бомбардирский счет пополнил Александр Суворов с подачи Ильи Литвинова.

Во втором периоде команды результативными действиями болельщиков не баловали. Судьба поединка решилась после второго перерыва. Победную шайбу забросил защитник "стальных волков" Дмитрий Заламай. Динамовцы приложили максимальные усилия, чтобы сравнять счет, но их атаки разбивались о хладнокровную игру обороны и вратаря "Металлурга". Счет в серии стал 4:2 в пользу дружины Анатолия Степанищева, которая вышла в полуфинал турнира впервые за семь лет.

В еще одном матче игрового дня "Гомель" взял верх с гродненским "Неманом" Гостевой поединок складывался для "рысей" очень непросто. Они постоянно были в роли догоняющих, но выдержали темп предложенный командой Андрея Сидоренко и смогли одержать столь важную для продолжения борьбы за Кубок Президента викторию – 4:3 (1:1, 2:2, 1:0). У победителей отличились Олег Качеловский, Антон Елисеенко, Владислав Бойко и Булат Хамматов. За проигравших забрасывали Павел Пищальников, Никита Крыскин и Игорь Козячий.

Счет в серии до четырех побед стал 3:3. Судьба четвертой путевки в полуфинал Кубка Президента решится в поединке команд, который состоится 14 марта в Гомеле. -0-