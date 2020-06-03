3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" и "Немана" узнали соперников по 1/16 финала Лиги чемпионов. Торжественная церемония жеребьевки престижного турнира лучших хоккейных дружин Европы завершилась в Цюрихе (Швейцария).

Минская “Юность” на данном этапе розыгрыша Лиги чемпионов поспорит с чешским ХК “Тршинец”. “Неману” достался куда более грозный соперник - шведская “Фрелунда”. Она является обладателем почетного трофея.

В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2020/21 примут участие 32 команды. Старт соревнований перенесен на 6 октября, но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки может быть отложен еще на один месяц. По причине пандемии COVID-19 формат соревнований претерпел изменения. Дружины начнут состязаться с 1/16 финала по олимпийской системе, группового этапа не будет.-0-