Хоккей должен победить "грязную" политику - депутат

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спорт должны победить "грязную" политику. Такое мнение высказал сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Гомельского областного ОО "Федерация хоккея" Виталий Уткин во время подписания обращения о поддержке проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Беларуси к президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гомельском ледовом дворце сегодня собрались начинающие и опытные хоккеисты, ветераны спорта, любители хоккея, которые высказались против идеи о переносе 84-го чемпионата мира по хоккею из Беларуси.

"В нашей стране любят хоккей, и право на проведение чемпионата мира нужно отстоять перед "грязной" политикой, с которой он столкнулся", - убежден Виталий Уткин. По его словам, в истории немало примеров, когда на время Олимпийских игр прекращались военные действия, распри. "Пусть и сейчас победит спорт, победит хоккей. И пусть с улиц наших городов уйдут массовые беспорядки, "грязная" политика", - сказал парламентарий.

В обращении отмечается, что Беларусь - независимое государство, и только белорусам и IIHF следует решать, где и как будет проводиться чемпионат мира: "Наша страна не должна лишаться права проведения ЧМ по хоккею из-за созданного негативного эмоционального мнения посредством своеобразной информационной войны. Наши оппоненты ведут спекуляции, расшатывают хоккейную ситуацию".

"Есть отличный олимпийский принцип - спорт вне политики. Исходя из него, мы уверены: хоккею не пойдет на пользу то, что звучит в заявлениях различных политиков. Спорт не должен быть рычагом давления со стороны внешних сил", - говорится в обращении.

Виталий Уткин добавил, что дата подписания выбрана неслучайно. "26 ноября 77 лет назад освободили Гомель от немецко-фашистских захватчиков. Мы, потомки дедов и прадедов, которые отстояли Победу, тоже сейчас будем отстаивать свое право на международном уровне провести чемпионат", - уточнил он.

Обращение сегодня подписали представители спортивной общественности Гомеля. По словам Виталия Уткина, будет продуман механизм, который позволит присоединиться к инициативе всем желающим. Послание направят президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку с просьбой ходатайствовать перед главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем о проведении ЧМ-2021 в Беларуси.

Среди тех, кто поставил подпись в обращении, - тренер-преподаватель ДЮСШ - ХК "Гомель" Вячеслав Зверев. Он обратил внимание, что Беларусь является продолжателем советской школы хоккея, а воспитанники белорусского хоккея играют на мировых аренах. "Большой скачок в развитии хоккея произошел за годы независимости Беларуси. Построены современные спортивные комплексы, объекты с развитой инфраструктурой, помогающие развиваться как профессиональным клубам, так и любительским коллективам, открыты детские спортивные школы. И проведенный ЧМ в Минске в 2014 году доказал: Беларуси по плечу самый высокий уровень проведения соревнований", - подчеркнул тренер.

Капитан хоккейной команды "Гомель-2005" Матвей Романюк также считает, что Беларусь должна отстоять свое право провести ЧМ-2021. "Совершенно неправильно смешивать спорт с политикой. Беларусь должна провести этот чемпионат. Это очень важно", - добавил юный хоккеист.-0-

Фото Сергея Холодилина