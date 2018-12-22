Хоккейная команда Президента Беларуси победила в матче Республиканских соревнований среди любителей

Во время матча

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала четвертую победу в XII Республиканских соревнованиях среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. В матче на новой площадке "Олимпик парк" на проспекте Победителей в Минске ледовая дружина главы государства обыграла хоккеистов Брестской области со счетом 9:4 (2:0, 4:1, 3:3), передает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде встречи счет на четвертой минуте открыл Олег Антоненко. До перерыва преимущество команды главы государства увеличил Андрей Асташевич - 2:0.

Во вторые двадцать минут встречи в начале Даниэль Корсо удачно сыграл на пятачке у ворот соперника после броска Александра Лукашенко - 3:0. На 31-й минуте ледовая дружина главы государства реализовала большинство. Точный бросок по воротам команды Брестской области нанес Александр Лукашенко - 4:0. Брестчане в ходе периода пропустили еще дважды, а сократить отставание им удалось после удаления Даниэля Корсо. Численный перевес брестчан реализовал Алексей Дробыш.

В заключительные двадцать минут игры хоккейная команда Президента продолжала активно действовать в нападении. Вторую шайбу в матче забросил Олег Антоненко, отправив ее под перекладину.

В XII Республиканских соревнованиях среди любителей хоккейная команда Президента Беларуси добилась победы в первом туре над соперниками из Минской области - 6:2, далее в Шклове обыграна команда Могилевского региона - 14:8, а в третьем туре в "Чижовка-Арене" повержена сборная Витебской области - 15:4.

Матчи республиканских соревнований являются важным этапом подготовки команды главы государства к старту 15-го Рождественского турнира, который пройдет в Минске с 3 по 7 января 2019 года.

Лучшими игроками прошедшего матча признаны Владимир Цыплаков (хоккейная команда Президента Беларуси) и Артем Приходько (Брестская область).

Глава государства после окончания встречи поблагодарил судейскую бригаду матча, вручил арбитрам небольшие сувениры, а также поздравил болельщиков с наступающими рождественскими и новогодними праздниками, подарив вместе с партнерами по команде мягкие игрушки.

Список лучших бомбардиров турнира возглавляет Александр Лукашенко, в активе которого 4 гола и 8 результативных передач.

Формула любительского турнира в текущем сезоне осталась прежней: на первом этапе команды проводят однокруговой турнир, по итогам которого определяются полуфиналисты. Решающие матчи за награды пройдут в апреле 2019 года.

Хоккейная команда Президента Беларуси ранее девять раз побеждала в этих состязаниях (в 2008, 2010-2012, 2014-2018 годах). По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской (2009) и Минской областей (2013).

Организаторами XII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-