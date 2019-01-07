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Хоккейная команда Президента Беларуси победила в XV Рождественском турнире

Спорт 07.01.2019 | 19:51

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси победила в XV Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси, выиграв в финале у сборной России со счетом 8:5 (3:0, 4:3, 1:2), передает корреспондент БЕЛТА.

Для команд Беларуси и России это был уже 13-й решающий матч за 15 лет проведения турнира. Хоккейные поединки этих двух команд всегда вызывали повышенный интерес у зрителей. Не стала исключением и сегодняшняя игра.

На старте первого периода белорусы дважды поразили ворота соперников. Защитники россиян не уследили за Ярославом Чуприсом, а спустя несколько секунд с передачи Александра Лукашенко преимущество в счете увеличил Даниэль Корсо - 2:0. Третью шайбу хозяева площадки забросили под занавес первых двадцати минут игры. Александр Лукашенко от правого борта бросил по воротам, а на пятачке отскочившую шайбу подправил в сетку первый вице-президент НОК Андрей Асташевич. Глава государства записал в свой актив восьмую результативную передачу за время завершившихся соревнований.

Хоккейная команда Президента Беларуси выигрывает у России после первого периода в финале Рождественского турнираХоккейная команда Президента Беларуси выигрывает у России после первого периода в финале Рождественского турнира
Гости оказались обескуражены стартовым натиском хозяев площадки. Белорусы уже на первой минуте встречи дважды поразили ворота оппонентов.

Во втором периоде хозяева площадки нарастили преимущество до четырех шайб. Российская команда ответила голевым дублем Сергея Арекаева - 4:2. Однако в концовке белорусы еще трижды поразили ворота гостей. Седьмую шайбу в матче в ворота россиян забросил под занавес периода Александр Лукашенко - 7:3.

Лукашенко забросил шайбу во втором периоде финала Рождественского турнираЛукашенко забросил шайбу во втором периоде финала Рождественского турнира
Хоккейная команда Президента Беларуси увеличила преимущество в счете после двух периодов в матче против России в финале XV Рождественского международного турнира среди любителей - 7:3.

В заключительные двадцать минут игры команда Президента Беларуси постаралась уверенно сыграть в обороне и добилась двенадцатой победы в финале Рождественского турнира. В активе главы государства в финальном матче гол и две результативные передачи.

Лучшими игроками решающей игры стали Сергей Арекаев (Россия) и Игорь Брикун (Беларусь). Призы хоккеистам вручил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Обе команды уверенно выступили на предварительной стадии соревнований. Ледовая дружина главы государства обыграла соперников из Международной федерации хоккея (IIHF) - 13:7, Балтии - 9:3. В полуфинале белорусы были сильнее команды ОАЭ - 10:5.

Российская команда также одержала три победы: над Швейцарией - 9:0, Словакией - 4:1 - и в 1/2 финала обыграла Финляндию - 5:2.

Во время церемонии награждения на Рождественском турнире были определены лучшие игроки по амплуа. Призы хоккеистам вручил Президент Беларуси.

Лучшим вратарем признан Алексей Егоров (Россия), защитником - Даниэль Корсо (Беларусь), нападающим - Тони Макиахо (Финляндия), лучшим бомбардиром турнира стал Павел Белый (Беларусь).

Вместе со взрослыми игроками призы и медали получали и участники "Золотой шайбы": команды "Грифоны", "Сокол" и "Атлант", а лучшие игроки по амплуа получили призы из рук Александра Лукашенко.

Бронзовыми призерами Рождественского турнира стали хоккеисты Финляндии, которые в матче за третье место одолели команду Объединенных Арабских Эмиратов - 6:3.

Для хоккейной команды Президента Беларуси это уже 12-й титул победителя этих соревнований. Ранее белорусы становились первыми в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Российская команда в десятый раз завоевала серебряные награды, а еще трижды праздновала успех на турнире в 2007, 2011 и 2015 годах.

Организаторами соревнований являются Президентский спортивный клуб, ассоциация "Федерация хоккея Республики Беларусь", Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-

Фото Николая Петрова, Максима Гучека и Юрия Орешкина

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Лукашенко, турнир, хоккей
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