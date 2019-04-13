Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси в десятый раз стала победительницей республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором матче финальной серии 12-го турнира команда главы государства обыграла на льду столичного спорткомплекса "Олимпик парк" хоккеистов Минской области со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).

Первая встреча финальной серии, состоявшаяся неделю назад в Ледовом дворце Молодечно, также завершилась победой команды Президента Беларуси - 3:1.

Первый период сегодняшней встречи прошел в равной борьбе. Команда Президента несколько раз получала численное преимущество, но реализовать его не смогла.

Во второй трети матча зрители увидели сразу четыре взятия ворот. За 5 минут до второго перерыва дважды подряд отличились хоккеисты президентской дружины: счет открыл Алексей Баранов, а затем его почин поддержал Константин Кольцов. Гости не остались в долгу, и вскоре Алексей Ерашов сократил разрыв до минимума. Однако за 20 секунд до окончания периода Олег Микульчик дальним броском вновь довел преимущество хозяев до двух шайб - 3:1.

В заключительном периоде хоккеисты Минской области приложили максимум усилий, чтобы отыграться, и за 5 минут до финальной сирены Александр Кручинин сделал счет 3:2, но большего добиться не удалось.

Лучшими игроками матча у победителей признаны Константин Кольцов и Алексей Баранов, у проигравших - Артем Пучковский и Алексей Ерашов.

Обладателями бронзы стали хоккеисты Брестской области, обыгравшие в гостях команду Гомельского региона с результатом 5:0.

По итогам XII Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба были названы лучшие в игровых амплуа: вратарь - Алексей Гриценко (Минская область), защитник - Андрей Глебов (команда Президента), нападающий - Павел Белый (команда Президента). Лучшим бомбардиром турнира стал форвард команды Минской области Евгений Науменко, набравший 23 очка (11 шайб и 12 голевых передач). Александр Лукашенко в этих соревнованиях забросил 5 шайб и сделал 10 голевых передач.

Хоккейная команда Президента Беларуси ранее девять раз побеждала в соревнованиях среди любительских команд (2008, 2010-2012, 2014-2018). По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской (2009) и Минской областей (2013). Организаторами XII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-