Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла первый матч финальной серии

Во время матча

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси победила сборную Брестской области в первом матче финальной серии XIV Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду столичной "Олимпик-Арены" президентская дружина выиграла со счетом 9:6 (2:0, 4:2, 3:4). Хозяева вышли вперед на 3-й минуте встречи после точного броска Олега Антоненко, а еще через 6 минут вторую шайбу забросил Александр Лукашенко, реализовавший численное преимущество. Во втором периоде Олег Антоненко оформил свой голевой дубль, еще по шайбе забросили Николай Лукашенко, Артем Антоненко и Андрей Башко. В составе брестчан отличились Виктор Шаритон и Виктор Гоман. В заключительной трети матча у команды главы государства шайбы забросили Константин Кольцов, Алексей Баранов и Николай Лукашенко. У гостей голы в свой актив записали Алексей Дробыш, Руслан Жоголь, Виктор Гоман, Николай Васюкевич и Александр Короткевич.

Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Виктор Гоман (Брестская область) и Дмитрий Филиппович (команда Президента).

Второй поединок финальной серии до двух побед запланирован на 10 апреля.

На первом этапе соревнований ледовая дружина главы государства одержала 6 побед в 6 проведенных матчах, набрав 12 очков из 12 возможных, и заняла 1-е место в турнирной таблице.

В борьбе за бронзовые награды сыграют хоккеисты Гродненской и Минской областей.

Хоккейная команда Президента одиннадцать раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторы XIV Республиканских соревнований по хоккею среди любителей - Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.-0-

Фото Сергея Шелега и Андрея Стасевича