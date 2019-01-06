Хоккейная команда Президента Беларуси выигрывает у сборной ОАЭ на Рождественском турнире

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси выигрывает у сборной Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 5:0 после первого периода полуфинального матча XV Рождественского международного турнира любителей хоккея, передает корреспондент БЕЛТА.

Стартовую двадцатиминутку хозяева начали очень активно, и уже на 50-й секунде Даниэль Корсо открыл счет. Вскоре его почин поддержал Андрей Асташевич, а в середине периода шайбу забросил Александр Лукашенко. Незадолго до перерыва Андрей Асташевич и Андрей Глебов еще дважды поразили ворота соперников.

Победитель этой встречи сыграет 7 января с россиянами в поединке за главный приз, проигравший будет оспаривать бронзу с командой Финляндии.-0-