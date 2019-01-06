Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал Рождественского турнира в Минске

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал XV Рождественского международного турнира любителей хоккея в Минске, победив во втором полуфинале хоккеистов Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 10:5 (5:0, 1:3, 4:2). В решающем поединке за главный приз соревнований белорусы 7 января сыграют с россиянами, передает корреспондент БЕЛТА.

Стартовую двадцатиминутку встречи на льду "Чижовка-Арены" хозяева начали очень активно, и уже на 50-й секунде Даниэль Корсо открыл счет. Вскоре его почин поддержал Андрей Асташевич, а в середине периода шайбу забросил Александр Лукашенко. Незадолго до перерыва Андрей Асташевич и Андрей Глебов еще дважды поразили ворота соперников.

Во втором периоде хозяева сбавили обороты, чем незамедлительно воспользовались гости - три шайбы подряд забросил их форвард Артур Зайнутдинов. После этого белорусы вновь завладели инициативой и Максим Слыш сделал счет 6:3.

В самом начале заключительной трети матча белорусские хоккеисты снова увеличили свое преимущество до 5 шайб, причем дважды подряд ворота гостей поразил Александр Лукашенко - 8:3. В оставшееся время хозяева продолжали диктовать свои условия и Дмитрий Мелешко и Ярослав Чуприс забросили еще по шайбе. Гости ответили голами играющего тренера белоруса Артема Сенькевича и Артура Зайнутдинова, оформившего голевой покер.

Форвард белорусов Владимир Цыплаков отметил, что с каждым годом играть с хоккеистами ОАЭ все сложнее. Если раньше южане явно уступали во всех компонентах хоккея, то теперь заметно прибавили в мастерстве и продолжают прогрессировать. В этом немалая заслуга белорусских специалистов, которые успешно работают в ОАЭ и передают свой опыт арабским коллегам.

Лучшим игроком сегодняшнего поединка у белорусов признан Олег Антоненко, у гостей - Салем Аль-Яфеи. Они, а также все игроки команды ОАЭ получили подарки от Александра Лукашенко.

В первом туре соревнований предварительной группы А ледовая дружина главы белорусского государства взяла верх над сборной Международной федерации хоккея (IIHF) со счетом 13:7, а затем была сильнее команды Балтии - 9:3.

Таким образом в понедельник, 7 января в борьбе за первое место команда Президента Беларуси встретится с хоккеистами России, которые в своем полуфинале переиграли финнов 5:2. Главный финал начнется в 18.00, а в 13.00 хоккеисты Финляндии и ОАЭ поспорят за бронзу. Оба медальных поединка пройдут на главной площадке "Чижовка-Арены".

Рождественский хоккейный турнир проводится в белорусской столице 15-й год подряд. Наибольшее количество титулов победителя у команды Президента Беларуси, которая 11 раз становилась триумфатором этих соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

Организаторами соревнований являются Президентский спортивный клуб, ассоциация "Федерация хоккея Республики Беларусь", Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-

Александр Лукашенко и лучший игрок матче в составе команды ОАЭ Салем Аль-Яфеи

Фото Максима Гучека