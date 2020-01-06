ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 6 января 2020
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Новости
21:22 ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Рождество Христово Общество
20:57 Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал Рождественского турнира в Минске Спорт
20:15 ФОТОФАКТ: Команда Президента Беларуси играет с хоккеистами ОАЭ в полуфинале Рождественского турнира Спорт
19:21 Макей и Помпео провели телефонный разговор Политика
19:17 В Лидском районе возродили традицию обряда "Три короля" Регионы
18:59 Минские "Цмокi" проиграли "Зениту" в домашнем матче Единой лиги ВТБ Спорт
18:55 ФОТОФАКТ: Команда США обыграла китайских хоккеистов на Рождественском турнире в Минске Спорт
18:10 В Минской области за пять лет число многодетных семей выросло на 43% Регионы
17:57 Праздник духовной музыки пройдет 7-8 января в Витебске Культура
17:49 Акция "Чудеса на Рождество" дарит детям веру в добро - Карпенко Регионы
17:38 На установление личности подозреваемого в убийстве 37-летней минчанки ушло менее суток - ГУВД Происшествия
17:29 Лукашенко поздравил Зорана Милановича с избранием на пост Президента Хорватии Президент
17:25 ФОТОФАКТ: Ледяной Дед поселился в деревне Меркуловичи на время новогодних праздников Регионы
17:03 На конкурс "100 идей для Беларуси" в 2019 году подано более 1 тыс. заявок Общество
16:23 Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича занял первое место на 2-м этапе "Дакара" и вышел в лидеры ралли Спорт
16:19 Булацкий: премия "Белорусский спортивный Олимп" - заслуга всего коллектива телеканала Спорт
16:07 Рождественский турнир объединяет хоккеистов из разных стран - защитник сборной Балтии Спорт
16:03 ФОТОФАКТ: Сборная Украины обыграла немцев на Рождественском турнире в Минске Спорт
15:43 Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск В мире
15:39 РЕПОРТАЖ: Запеченный гусь, колбаски, макуха - чем угощают туристов на Рождество в Бездеже Регионы
15:31 Белтелерадиокомпания расскажет о неизвестных фактах из жизни знаменитых людей Беларуси Общество
15:09 Российские хоккеисты стали первыми финалистами Рождественского турнира в Минске Спорт
15:00 Минская милиция нашла пропавшую 35-летнюю женщину Происшествия
14:52 ФОТОФАКТ: Сборная Балтии выиграла у команды Швейцарии на Рождественском турнире в Минске Спорт
14:38 Мастер-класс по танцам XIX века проведут 8 января в Минске Культура
14:20 Отец и сын погибли при пожаре дома в Ошмянском районе Происшествия
14:11 Зрители из 30 стран наблюдали в режиме онлайн за кормушкой для птиц в Беловежской пуще Общество
14:11 Рождество Христово следует встречать с открытым для Бога сердцем - архиепископ Гурий Общество
13:48 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у Филиппин В мире
12:47 Более 1,5 тыс. детей станут участниками акции "Рождественская елка - наши дети" Общество
Все новости
Все новости
Спорт
06 января 2020, 20:57

Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал Рождественского турнира в Минске

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал XVI Рождественского турнира среди любителей в Минске, обыграв в полуфинале хоккеистов Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 9:5 (3:1, 4:3, 2:1), передает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшней встрече хозяева турнира сразу пошли вперед, но быстро добиться успеха им не удалось. Однако на 8-й минуте белорусы все же сумели выйти вперед после точного броска Александра Макрицкого. Еще через 5 минут Александр Рядинский с передачи Александра Лукашенко удвоил результат. Затем капитан хозяев Олег Антоненко забросил третью шайбу, после чего форвард гостей Артур Зайнутдинов отквитал один гол. Почти сразу после перерыва белорусы отличились дважды подряд - сначала цели достиг точный бросок Александра Лукашенко, а затем успеха добился Александр Кулаков. Гости не остались в долгу и вскоре играющий тренер команды ОАЭ белорусский специалист Артем Сенкевич, Лука Вукоя и, реализовавший буллит Артур Зайнутдинов, сократили разрыв до минимума - 5:4. Пропустив 3 шайбы подряд, белорусские хоккеисты активизировались и за минуту до второго перерыва Андрей Михалев и Олег Антоненко сделали счет 7:4. В начале заключительной трети матча после паса Александра Лукашенко эффектную шайбу забросил Михаил Грабовский. Потом они поменялись ролями - Александр Лукашенко поразил ворота дальним броском после передачи Михаила Грабовского. Гости ответили голом Артема Сенкевича.

Лучшими игроками этого поединка признаны Джума Аль-Дахери (ОАЭ) и Михаил Грабовский (Беларусь).

Таким образом, во вторник, 7 января в решающем поединке за главный приз команда Президента Беларуси встретится с хоккеистами России, которая в первом полуфинале обыграла соперников из Финляндии с результатом 5:2.

На групповом этапе нынешнего турнира белорусы победили команды Международной федерации хоккея (11:3) и США (9:3). Россияне были сильнее сборных Балтии (14:5) и Германии (8:1).

Главный финал начнется в 19.00 на большой площадке "Чижовка-Арены". Там же в 13.00 команды Финляндии и ОАЭ встретятся в матче за 3-е место.

Команда Президента Беларуси 12 раз становилась триумфатором минского Рождественского турнира (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019), российские хоккеисты трижды занимали первое место (2007, 2011, 2015).

В прошлом году ледовая дружина главы белорусского государства обыграла в финале россиян со счетом 8:5. В игре за бронзу хоккеисты ОАЭ победили финнов с результатом 6:3.

Также 7 января на малой площадке состоятся решающие матчи финального этапа турнира "Золотая шайба" в старшей возрастной группе. Встреча за бронзу начнется в 10.00, а поединок за первое место стартует в 15.00.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь ОАЭ турнир хоккей
Новости рубрики Спорт
ФОТОФАКТ: Команда Президента Беларуси играет с хоккеистами ОАЭ в полуфинале Рождественского турнира
Минские "Цмокi" проиграли "Зениту" в домашнем матче Единой лиги ВТБ
ФОТОФАКТ: Команда США обыграла китайских хоккеистов на Рождественском турнире в Минске
Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича занял первое место на 2-м этапе "Дакара" и вышел в лидеры ралли
Павел Булацкий. Фото из архива Булацкий: премия "Белорусский спортивный Олимп" - заслуга всего коллектива телеканала
Рождественский турнир объединяет хоккеистов из разных стран - защитник сборной Балтии
Главное
Александр Лукашенко и Рене Фазель Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею - Лукашенко
На "Нафтане" идет переработка нефти из РФ, на Мозырский НПЗ поставок пока нет - "Белнефтехим"
РЕПОРТАЖ: Запеченный гусь, колбаски, макуха - чем угощают туристов на Рождество в Бездеже
Как мечты сделать бизнес-планами: коммерческая недвижимость в "Маяке Минска" - прямой путь к успеху
Топ-новости
Макей и Помпео провели телефонный разговор
ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Рождество Христово
Бондарь: внебюджетные доходы в сфере культуры нужно увеличивать, но не за счет цен
До +4°С ожидается в Беларуси 7 января
Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича занял первое место на 2-м этапе "Дакара" и вышел в лидеры ралли
Рождественский турнир любителей хоккея может в будущем проходить под эгидой IIHF - Фазель
В Минской области за пять лет число многодетных семей выросло на 43%
Минтруда рассказало о бонусах отложенного выхода на пенсию
ФОТОФАКТ: Сборная Украины обыграла немцев на Рождественском турнире в Минске
Экс-игроки Национальной хоккейной лиги провели мастер-класс для участников "Золотой шайбы"
На установление личности подозреваемого в убийстве 37-летней минчанки ушло менее суток - ГУВД
Булацкий: премия "Белорусский спортивный Олимп" - заслуга всего коллектива телеканала
ФОТОФАКТ: Сборная Балтии выиграла у команды Швейцарии на Рождественском турнире в Минске
В Беларуси с 26 ноября от гололедных и холодовых травм пострадали более 3,5 тыс. человек
В Беларуси повысят скоростной режим на 19 участках республиканских автодорог и МКАД
Афиша выходного дня
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.