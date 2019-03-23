Хоккейная команда Президента Беларуси заняла первое место в любительском турнире и вышла в плей-офф

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала шестую победу в XII Республиканских соревнованиях среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Ледовом дворце Жлобина команда главы государства была сильнее соперников из Гомельской области - 10:4.

Во время однокругового турнира, который проходил с октября по март, хоккейная дружина Президента Беларуси ранее была сильнее соперников из Минской области - 6:2, Могилевской - 14:8, Витебской - 15:4, Брестской - 9:4 и Гродненской - 6:2. Одержав шесть побед, команда главы государства заняла первое место в турнирной таблице (12 очков) и вышла в плей-офф соревнований.

Формула любительского турнира в текущем сезоне осталась прежней: на первом этапе команды проводят однокруговой турнир, по итогам которого определяются четыре полуфиналиста. Решающие матчи за награды пройдут в апреле.

Хоккейная команда Президента Беларуси ранее девять раз побеждала в этих состязаниях (в 2008, 2010-2012, 2014-2018 годах). По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской (2009) и Минской областей (2013).

Организаторами XII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.

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