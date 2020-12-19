Хоккейная команда Президента обыграла могилевчан в матче любительского турнира

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала третью победу подряд в XIV Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду столичной "Олимпик-Арены" президентская дружина обыграла хоккеистов Могилевской области со счетом 6:2 (1:0, 2:2, 3:0). В первом периоде команда Президента лишь однажды добилась успеха: на 16-й минуте игры счет открыл Артем Антоненко, ассистентами которого были Николай Лукашенко и Алексей Крутиков. Вскоре после первого перерыва хозяева получили численное преимущество и Денис Матюхин забросил вторую шайбу в ворота могилевчан. Тут же гости сократили разрыв после точного броска Кирилла Полякова, затем Сергей Зубарев сравнял результат, а за 44 секунды до второго перерыва Николай Лукашенко забросил третью шайбу в ворота могилевчан. В середине заключительной трети матча Артем Антоненко оформил голевой дубль, потом отличился Денис Курдеко, а в самой концовке Николай Лукашенко забросил свою вторую шайбу, четко реализовав буллит.

Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Кирилл Поляков (команда Могилевской области) и Николай Лукашенко (команда Президента).

В первом поединке нынешнего сезона дружина главы государства победила хоккеистов Витебской области - 8:2, а затем была сильнее представителей Гродненской области - 8:3.

Хоккейная команда Президента 11 раз выигрывала соревнования среди любительских команд. По одной победе в этом турнире у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIV Республиканских соревнований по хоккею среди любителей являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-