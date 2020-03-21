Хоккейная команда Президента победила брестчан в матче любительского турнира

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси успешно завершила первый этап XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою шестую викторию подряд президентская дружина одержала сегодня на площадке Ледового дворца в Барановичах, обыграв хоккеистов Брестской области со счетом 8:2 (1:0, 3:2, 4:0). На протяжении всей встречи гости имели преимущество, но в первом периоде отличились лишь однажды - броском Олега Антоненко, который в концовке третьего периода забросил и последнюю шайбу в этом матче. Голевой дубль также оформил Андрей Михалев, еще по шайбе в свой актив записали Дмитрий Мелешко, Андрей Глебов, Степан Пономарев и Ярослав Чуприс. У хозяев голы на счету Игоря Ковалени и Константина Алымова. Лучшим игроком в составе хозяев признан голкипер Вадим Бойко, у победителей - Николай Лукашенко, у которого три голевые передачи.

Таким образом, хоккейная команда Президента набрала 12 очков из 12 возможных и заняла первое место в турнирной таблице. В полуфинале ледовая дружина главы государства встретится с командой, которая финиширует четвертой. Это определится после матча в Жлобине между хоккеистами Гомельской и Гродненской областей.

Во втором поединке за выход в финальную серию сыграют хоккеисты Минского и Брестского регионов.

Хоккейная команда Президента десять раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.-0-

Фото Вадима Якубёнка