Хоккейная команда Президента победила гомельчан в матче любительского турнира

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала очередную победу в XIII Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду столичного спорткомплекса "Олимпик Парк" президентская дружина обыграла хоккеистов Гомельской области со счетом 12:4 (6:1, 3:2, 3:1).

С первых секунд встречи хозяева площадки повели осаду ворот гомельчан, и голевые успехи не заставили себя ждать. На 2-й минуте счет открыл Степан Пономарев, а через 20 секунд Алексей Титовец, откликнувшийся на острый пас из-за ворот, удвоил преимущество ледовой дружины главы государства. Третий результативный выпад записал на свой счет Андрей Глебов, одним из ассистентов которого стал Николай Лукашенко. До конца первого периода отличились Олег Антоненко, Денис Курдеко, Николай Лукашенко, отлично сыгравший на чужом пятачке.

У гостей результативную атаку на свой счет записал Александр Полищук.

Во втором периоде любители хоккея стали свидетелями еще пяти взятий ворот. На шайбы представителей команды Президента Павла Волчека, Дениса Курдеко и Геннадия Савилова коллектив Гомельской области ответил результативной игрой Андрея Лося и Игоря Руфа.

В заключительной трети поединка первую шайбу забросили хоккеисты из Гомельской области. Отличился Евгений Дубков. Ответные результативные выпады на счету Дмитрия Мелешко, Павла Волчека и Олега Антоненко, изящным броском установившего окончательный счет противоборства на льду "Олимпик Парка".

Лучшими игроками завершившегося матча признаны Александр Полищук (Гомельская область) и Денис Курдеко (команда Президента).

До этого успеха хоккейная команда Президента Беларуси одолела соперников из Могилевской, Витебской, Гродненской и Минской областей. После пяти матчей в активе команды главы государства десять очков из десяти возможных. На второй позиции брестчане, у которых 8 очков после четырех проведенных игр, третье место занимают хоккеисты столичной области, набравшие 6 баллов в пяти матчах. Свой следующий матч президентская ледовая дружина проведет 21 марта в Барановичах против хоккеистов Брестской области.

Хоккейная команда Президента десять раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.-0-

Фото Максима Гучека