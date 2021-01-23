Хоккейная команда Президента победила гомельчан в матче любительского турнира

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала четвертую победу подряд в XIV Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду столичной "Олимпик-Арены" президентская дружина выиграла у хоккеистов Гомельской области со счетом 9:4 (5:1, 3:2, 1:1). Игра началась неожиданно - уже на второй минуте стартового периода гости вышли вперед после точного броска Евгения Дубкова. Пропустив шайбу, хозяева заиграли гораздо активнее и к перерыву были впереди - 5:1. Шайбы забросили Михаил Грабовский, Константин Кольцов, Андрей Башко, одним из ассистентов которого был Александр Лукашенко, а также Павел Волчек и Андрей Михалев. Во второй двадцатиминутке Денис Курдеко, Олег Антоненко и Артем Каркоцкий еще трижды поразили ворота гомельчан, на что те ответили голами Владислава Перевозникова и Игоря Руфа. В заключительной трети матча Олег Антоненко оформил свой голевой дубль, а последнюю точку поставил нападающий гостей Юрий Шкляров.

Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Александр Полищук (Гомельская область) и Константин Дурнов (команда Президента).

В первом поединке нынешнего сезона дружина главы государства победила хоккеистов Витебской области - 8:2, затем была сильнее представителей Гродненской области - 8:3, а потом переиграла соперников из Могилевской области - 6:2.

Хоккейная команда Президента 11 раз выигрывала соревнования среди любительских команд. По одной победе в этом турнире у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIV Республиканских соревнований по хоккею среди любителей являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-

Фото Сергея Шелега и Андрея Стасевича