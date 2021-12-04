Хоккейная команда Президента победила сборную Гомельской области в матче любительского турнира

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала третью победу в матчах XV Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду столичной "Олимпик-Арены" президентская дружина выиграла у хоккеистов Гомельской области с результатом 8:2 (1:0, 3:0, 4:2). Первая треть поединка выдалась очень напряженной. Хозяева имели игровое преимущество, но только один раз смогли добиться успеха - на 10-й минуте счет открыл Олег Антоненко. Во втором периоде ледовая дружина главы государства заиграла на еще более высоких скоростях, и в ворота гомельчан было заброшено три шайбы. Отличились Денис Курдеко, Алексей Ефименко и во второй раз Олег Антоненко. В заключительной двадцатиминутке зрители, до отказа заполнившие трибуны ледовой арены, увидели шесть шайб. В составе президентской команды голевой дубль оформил Николай Лукашенко, по одной шайбе в свой актив записали Артем Антоненко и Андрей Михалев. Гости ответили точными бросками Андрея Рыбалко и Алексея Автаева.

Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны голкиперы - Владислав Дзюбенко (Гомельскся область) и Дмитрий Филиппович (команда Президента). Награды им вручил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Не остались без подарков и болельщики, которые по традиции получили десятки игрушек от игроков команды Президента.

На старте турнира команда Президента победила хоккеистов Брестской области с результатом 7:3, а затем обыграла сборную Минской области - 5:2.

Следующий поединок ледовая дружина главы государства проведет 22 января 2022 года против хоккеистов Могилевской области.

Хоккейная команда Президента двенадцать раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторы XV Республиканских соревнований по хоккею среди любителей - Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-