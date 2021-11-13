Хоккейная команда Президента победила сборную Минской области в матче любительского турнира

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала вторую победу в матчах XV Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду столичной "Олимпик-Арены" президентская дружина выиграла у хоккеистов Минской области со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). В первом периоде игра проходила с небольшим преимуществом команды главы государства и на 4-й минуте Константин Дурнов мощным прицельным броском со средней дистанции открыл счет. Гости не собирались сдаваться, и за 23 секунды до первого перерыва, играя в численном меньшинстве, Сергей Магеров сумел сравнять результат - 1:1. Во второй двадцатиминутке борьба была очень напряженной, оба соперника много атаковали и голкиперы не раз показывали свое мастерство. Однако на 26-й минуте встречи хозяева вновь вышли вперед, когда отличился Артем Антоненко. Не прошло и шести минут, как хоккеисты столичной области провели отличную комбинацию, после которой Роман Касков эффектным броском вновь восстановил паритет. Но он сохранялся всего 15 секунд - сразу после вбрасывания в центре площадки Павел Волчек после точных передач Ярослава Чуприса и Александра Лукашенко забросил третью шайбу в ворота Владислава Вербицкого - 3:2. В заключительном периоде долгое время никому не удавалось добиться успеха. Только в последние пять минут президентской команде все же удалось забросить еще две шайбы - сначала отличился Николай Лукашенко, а последнюю точку поставил Александр Зеленко.

Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Сергей Магеров (Минская область) и Николай Лукашенко (команда Президента).

На старте турнира команда Президента победила хоккеистов Брестской области с результатом 7:3.

Следующий поединок ледовая дружина главы государства проведет 4 декабря против команды Гомельской области.

Хоккейная команда Президента двенадцать раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторы XV Республиканских соревнований по хоккею среди любителей - Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-