Хоккейная команда Президента победила сборную Могилевской области в матче любительского турнира

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала четвертую победу в матчах XV Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду столичной "Олимпик-Арены" президентская дружина обыграла хоккеистов Могилевской области со счетом 12:4 (4:0, 4:3, 4:1). Долгое время соперникам не удавалось открыть счет, но в середине первого периода в течение четырех минут хозяева четыре раза подряд поразили ворота могилевчан.

Сначала отличился Николай Лукашенко, а потом его почин поддержали Ярослав Чуприс, Денис Курдеко и Дмитрий Юдин. Через 40 секунд после старта второй трети матча свою вторую шайбу забросил Николай Лукашенко. Потом Михаил Грабовский и Денис Курдеко еще дважды поразили ворота гостей, после чего Сергей Ясюкевич и Артем Волков отыграли две шайбы. До второго перерыва Артем Антоненко и Сергей Зубарев обменялись голами. В заключительной 20-минутке зрители увидели пять заброшенных шайб. В составе победителей еще трижды отличился Николай Лукашенко, в активе которого стало пять шайб, Артем Антоненко оформил свой голевой дубль, а у гостей второе взятие ворот оформил Артем Волков.

Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Олег Бондарев (Могилевская область) и Николай Лукашенко (команда Президента). По уже давно сложившейся традиции не остались без подарков и болельщики, которые сразу после окончания встречи получили десятки игрушек от игроков команды Президента. Кроме того, в перерывах матча самые активные фанаты прямо на льду приняли участие в разнообразных конкурсах, победители которых стали обладателями призов от Президентского спортивного клуба.

На старте турнира команда Президента победила хоккеистов Брестской области с результатом 7:3, затем обыграла сборную Минской области - 5:2, а потом была сильнее команды Гомельской области - 8:2.

Следующий поединок ледовая дружина главы государства проведет 12 февраля против хоккеистов Гродненской области.

Хоккейная команда Президента 12 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторы XV Республиканских соревнований по хоккею среди любителей - Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-

Фото Сергея Шелега