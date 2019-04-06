Хоккейная команда Президента победила в первом финале любительского турнира

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу в первом матче финальной серии 12-х республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Ледовом дворце Молодечно команда главы государства выиграла у хоккеистов Минской области со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). В составе победителей дважды отличился Павел Белый, еще одна шайба в активе Андрея Башко. Хозяева ответили голом Евгения Наумова. Второй поединок золотой серии до двух побед состоится 13 апреля в Минске.

Обладателями бронзы стали хоккеисты Брестской области, обыгравшие в гостях команду Гомельского региона с результатом 5:0.

Хоккейная команда Президента Беларуси ранее девять раз побеждала в соревнованиях среди любительских команд (в 2008, 2010-2012, 2014-2018 годах). По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской (2009) и Минской областей (2013).

Организаторами XII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-