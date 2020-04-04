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04 апреля 2020, 15:19

Хоккейная команда Президента победила в первом матче финальной серии любительского турнира

Во время матча
Во время матча

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла хоккеистов Минской области со счетом 7:3 (2:1, 1:1, 4:1) в первом поединке финальной серии XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовый период встречи на льду столичной "Олимпик-Арены" прошел в упорной борьбе, в обоюдных атаках. В середине периода ледовая дружина главы государства получила численное преимущество, но соперники отлично оборонялись и сохранили свои ворота в неприкосновенности. А едва закончился двухминутный штраф, как вернувшийся на лед Алексей Кувеко после быстрой контратаки на 12-й минуте игры вывел вперед команду Минской области. Пропустив гол, хозяева бросились отыгрываться и уже через 5 минут оказались в лидерах - сначала счет сравнял Дмитрий Мелешко, а затем Алексей Крутиков с передачи Николая Лукашенко забросил вторую шайбу в ворота Алексея Гриценко.

Во второй двадцатиминутке острое соперничество продолжилось. Долгое время защитники и вратари успешно отражали все угрозы, но в середине периода хоккеисты Минского региона восстановили равновесие после точного броска Дмитрия Шумского. После этого хозяева вновь активизировались, и когда до второго перерыва оставалось чуть больше трех минут, Александр Рядинский после точного паса Александра Лукашенко реализовал большинство - 3:2.

Едва начался заключительный период, как дружина главы государства оторвалась на две шайбы, когда отличился Алексей Баранов. Вскоре Алексей Крутиков, которому сегодня исполнилось 40 лет, оформил свой голевой дубль, а затем Андрей Михалев и Павел Волчек забросили еще две шайбы. Гости ответили голом Андрея Ращинского.

У победителей лучшим игроком сегодня признан Алексей Крутиков, у проигравших - Денис Могилатов.

Вторая игра серии до двух побед намечена на 11 апреля. Если после нее счет будет равным, то решающий поединок за первое место состоится 12 апреля.

На первом этапе соревнований хоккейная команда Президента одержала 6 побед в 6 проведенных матчах, набрав 12 очков из 12 возможных, и заняла первое место в турнирной таблице. В полуфинале была побеждена команда Гродненской области - 12:3. Хоккеисты Минской области в регулярном сезоне заняли 3-е место, а в поединке за выход в финал выиграли у представителей Брестского региона со счетом 4:2.

В матче за бронзу нынешнего турнира команда Брестской области принимает в Барановичах хоккеистов Гродненского региона.

Хоккейная команда Президента десять раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.-0-

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