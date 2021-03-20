Хоккейная команда Президента вышла в полуфинал любительского турнира

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси победно завершила первый этап XIV Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба и с первого места вышла в полуфинал, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду столичной "Олимпик-Арены" президентская дружина одержала свою шестую викторию, обыграв команду Брестской области со счетом 11:6 (2:3, 5:1, 4:2). Хозяева очень активно начали эту игру и уже через 20 секунд счет открыл Павел Волчек, которому ассистировали Николай Лукашенко и Андрей Глебов. Через 4 минуты результат удвоил Михаил Грабовский, ассистентами которого стали Александр Лукашенко и Ярослав Чуприс. Вскоре брестчане вернулись в игру и сумели не только сравнять счет после точных бросков Андрея Асташевича и Виктора Гомана, но и выйти вперед благодаря голу Виктора Шаритона за две минуты до перерыва. Через пять минут после возобновления игры Алексей Баранов восстановил паритет, реализовав численное преимущество, а затем Олег Антоненко вновь вывел в лидеры команду главы государства. Вскоре и пятая шайба влетела в ворота гостей - с передачи Александра Лукашенко голевой дубль оформил Алексей Баранов. Брестчане не сдавались, и за 4 минуты до второго перерыва Александр Короткевич сократил разрыв до минимума, но тут же Артем Антоненко и Олег Антоненко сделали счет 7:4. В заключительной трети матча Олег Антоненко оформил хет-трик, потом во второй раз шайбу забросил Михаил Грабовский, а затем дважды подряд отличился Артем Антоненко. Гости ответили голами Константина Алымова и Андрея Асташевича.

Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Виктор Гоман и Олег Антоненко.

До этого на первом этапе нынешнего сезона дружина главы государства победила хоккеистов Витебской области - 8:2, Гродненской - 8:3, Могилевской - 6:2, Гомельской - 9:4 и Минской области - 9:4. Таким образом, в полуфинале команда Президента встретится с хоккеистами столичного региона, которая финишировала на 4-м месте. Во втором матче за выход в финальную серию сыграют сборные Брестской и Гродненской областей.

Хоккейная команда Президента 11 раз выигрывала соревнования среди любительских команд. По одной победе в этом турнире у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторы XIV Республиканских соревнований по хоккею среди любителей - Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-

Фото Андрея Стасевича и Фото Сергея Шелега