Хоккейная команда с белорусом Ильей Корзуном в составе завоевала золото зимних юношеских Игр-2020

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Илья Корзун в составе команды "Зеленых" выиграл золото III зимних юношеских Олимпийских игр, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В финальном поединке команда с Ильей Корзуном в составе обыграла соперников из дружины "Красных" со счетом 10:4.

В споре за бронзовые медали команда "Черных", цвета которой защищал еще один белорус Даниил Карпович, уступила сборной в коричневых джерси со счетом 5:6.

В споре за медали хоккейного турнира участвовали восемь команд, в них играли по 13 спортсменов из разных стран. В числе игроков были и четыре белоруса, попавшие в разные сборные, названные по цвету хоккейных свитеров. Четыре лучшие команды по итогам предварительного раунда соревнований продолжили борьбу в полуфиналах.

III зимние юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января в Лозанне (Швейцария). В соревнованиях принимают участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Они сражаются за медали в биатлоне, бобслее, керлинге, хоккее с шайбой 3х3, санном спорте, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, скелетоне, фристайле, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжных гонках, ски-альпинизме, лыжном двоеборье и сноубординге. Белорусские спортсмены представлены в пяти видах соревновательной программы.-0-

Фото НОК Беларуси