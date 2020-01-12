Хоккейная команда с Ильей Корзуном в составе продолжает побеждать на зимних юношеских Играх -2020

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда в зеленых джерси с белорусом Ильей Корзуном в составе продолжает побеждать на зимних юношеских Играх -2020, сообщает корреспондент БЕЛТА

В матчах третьего дня олимпийского турнира по хоккею 3х3 "Зеленые" с Ильей Корзуном в составе одолели "Синих" со счетом 11:6 и "Серых" – 14:6. Команда Даниила Карповича, выступающая в черной форме нанесла поражение соперникам в желтых джерси, за которых играет Андрей Мурашко – 19:7, но уступила "Оранжевым"с Яном Шостаком в воротах – 8:14, до этого проигравшим соперникам в коричневых свитерах.

В заключительном матче дня коллектив Андрея Мурашко в желтом победил "Синих" – 13:8.

Согласно правилам хоккейного турнира, на III зимних юношеских Олимпийских играх матчи проходят в формате 3х3. Каждый матч длится на одной из сторон хоккейной площадки по 16 минут. В споре за медали участвуют 8 команд, в них играют по 13 спортсменов из разных стран. В том числе и четыре белоруса, попавшие в разные сборные, которые названы по цвету хоккейных свитеров. Четыре лучшие команды по итогам предварительного раунда соревнований продолжат борьбу в полуфиналах, они состоятся 14 января. Решающая стадия ледовых баталий - 15 января.

III зимние юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января в Лозанне (Швейцария). В соревнованиях принимают участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Они сражаются за медали в биатлоне, бобслее, керлинге, хоккее с шайбой 3х3, санном спорте, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, скелетоне, фристайле, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжных гонках, ски-альпинизме, лыжном двоеборье и сноубординге. Белорусские спортсмены представлены в пяти видах соревновательной программы.-0-