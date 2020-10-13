Хоккейная Лига чемпионов отменена из-за коронавируса

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейную Лигу чемпионов отменили из-за пандемии коронавируса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт турнира.

Соревнования должны были пройти с 6 октября 2020 года по 9 февраля 2021. Решение об отмене связано с тем, что общая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Европе не улучшилась.

С учетом всех обстоятельств сделан вывод, что игра в сезоне 2020/21 невозможна для лиги и участвующих команд как с организационной, так и с экономической точки зрения. Отмечено, что здоровье и безопасность всех участвующих команд являются наивысшим приоритетом, и при нынешнем развитии эпидемиологической ситуации невозможно гарантировать полную защиту от коронавируса.

Турнир планируется возобновить в сезоне 2021/22.

Хоккейная Лига чемпионов проводится с сезона 2014/15. В турнире участвуют 32 лучшие команды Европы из 12 стран.-0-