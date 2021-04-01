1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная сборная Беларуси начинает подготовку к чемпионату мира. В планах у подопечных Михаила Захарова шесть выездных товарищеских матчей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Два спарринга пройдут с представителями дивизиона IA, еще четыре - со сборными из элиты. Так, 16-17 апреля белорусы в Будапеште сыграют против команд Австрии и Венгрии соответственно. Затем команду Михаила Захарова ждут поединки против россиян в Москве (23-24 апреля). Завершится программа товарищеских матчей противоборством против дружины Германии (7-8 мая; Нюрнберг).

Что касается игроков, то в списке вызванных на сбор пока 15 человек:

Вратари: Алексей Колосов ("Динамо-Минск", КХЛ), Иван Кульбаков ("Сочи", КХЛ), Константин Шостак ("Северсталь", КХЛ).

Защитники: Олег Евенко ("Трактор", КХЛ), Владислав Еременко, Дмитрий Знахаренко, Илья Соловьев, Степан Фальковский, Илья Шинкевич (все – "Динамо-Минск", КХЛ).

Нападающие: Андрей Белевич ("Торпедо" (Нижний Новгород), КХЛ), Артем Демков, Франсис Паре, Илья Усов (все - "Динамо-Минск"), Андрей Костицын (без клуба), Сергей Костицын ("Братислава Кэпиталс", Словакия, ICEHL).

В тренерский штаб сборной вошли: Михаил Захаров, Дмитрий Карпиков ("Юность"), Михаил Кравец, Алексей Селиверстов, Олег Новицкий (все - "Витязь", КХЛ).

По мере приближения планетарного форума в Риге и освобождения хоккеистов, выступающих за свои клубы в плей-офф, состав кандидатов будет дополняться.

На предварительном этапе чемпионата мира-2021 в Риге сборная Беларуси сыграет в группе "А", которая будет проводить свои матчи в Олимпийском спортивном центре. Соперниками команды Михаила Захарова станут сборные Словакии (21 мая, в 20.15 по минскому времени), Швеции (23 мая, 16.15), Чехии (24 мая, 20.15), Великобритании (26 мая, 20.15), Дании (28 мая, 20.15), Швейцарии (30 мая, 16.15) и России (1 июня, 20.15). Четыре лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал.

Дружины из группы "В", а это сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана, выступят на "Арене-Рига".-0-