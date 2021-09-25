Хоккейные матчи Олимпиад и чемпионатов мира будут проводиться на канадских площадках

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский хоккейный турнир и чемпионаты мира будут проводиться на площадках одного размера - 60х26 м, как в НХЛ. Об этом рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, сообщает ТАСС.

Прошлый чемпионат планеты в Риге игрался на площадках европейского стандарта - 60х30 м. Начиная с 2022 года мировые первенства будут проходить на "коротких", заокеанских аренах. На таких же будут проводиться встречи Олимпиады в Пекине-2022, сообщил функционер. В этом сезоне многие матчи Континентальной хоккейной лиги также играются на площадках стандарта НХЛ, в том числе и на "Минск-Арене", где своих соперников принимает минское "Динамо".

В 2022 году планетарный хоккейный форум примут финские Хельсинки и Тампере, а в 2023-м хозяином чемпионата мира будет российский Санкт-Петербург.-0-