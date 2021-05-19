Хоккейный клуб "Динамо-Минск" продлил контракт с Крэйгом Вудкрофтом

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" продлил контракт с канадским специалистом Крэйгом Вудкрофтом. Такая информация содержится на официальном сайте "зубров", сообщает БЕЛТА.

"Подписание нового контракта с Крэйгом Вудкрофтом - логичный шаг после успешного сезона, состоявшегося на фоне ограничения из-за распространения COVID-19", - отметил генеральный менеджер минского "Динамо" Андрей Парфимович.

"Всегда говорил, что не хочу приходить в команду ради краткосрочной работы. Мне нравится Минск. Горжусь тем, что возглавляю минское "Динамо" столько лет. В этом клубе я встретил много прекрасных людей. Свою роль вижу в том, чтобы помогать "Динамо" становиться лучше. И мне приятно, что видны результаты: не только в Беларуси отметили прогресс молодых хоккеистов и нашу упорную серию плей-офф с питерским СКА", - прокомментировал продление контракта Крэйг Вудкрофт в интервью пресс-службе столичного клуба.

Таким образом, следующий сезон станет для Крэйга Вудкрофта четвертым у руля минского "Динамо".

По итогам прошлого соревновательного года в КХЛ минчане вышли в плей-офф турнира. В четвертьфинальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Крэйга Вудкрофта уступили петербургскому СКА со счетом 1:4.-0-