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15 июня 2021, 15:20

Хоккейный клуб "Динамо-Молодечно" возглавит Артем Ботвенков

Артем Ботвенков. Фото hockey.by
Артем Ботвенков. Фото hockey.by

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Молодечно" возглавит Артем Ботвенков. Такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Специалист долго работал в клубной системе и в сезоне 2020/2021 привел к чемпионству в высшей лиге "Минских зубров".

Комментируя данное решение в интервью пресс-службе ФХБ, директор молодечненского клуба Игорь Николайчик отметил: "Мы рассматривали несколько претендентов. Кто-то отказался, кто-то не подошел. Решили доверить пост специалисту из клубной системы, который с нашим фармом стал чемпионом в высшей лиге и, я считаю, заслужил шанс попробовать себя рангом выше, развиваться и доказать свою состоятельность. Тем более большинство игроков придет из "Минских зубров", со многими он работал не один год в динамовской системе. В конце концов, главных тренеров тоже надо растить и развивать, у нас, в белорусском хоккее, не такой уж широкий выбор сильных специалистов, если оглянуться", - сказал он.

Ранее Артем Ботвенков, которому 18 июня исполняется 37 лет, работал тренером в школе БФСО "Динамо" с 2007 года. Среди его воспитанников - задрафтованный в 2019-м "Флоридой" Владислав Колячонок. На протяжении двух минувших лет специалист был главным тренером "Минских зубров". В 2020 году команда под его руководством стала серебряным призером высшей лиги, а этой весной завоевала "золото", обыграв в финале столичный "Юниор".

Из "Минских зубров" вместе с Артемом Ботвенковым переходит его ассистент Денис Гроть. Из прежнего штаба в "Динамо-Молодечно" останется Александр Владыкин. Тренером по вратарям будет Дмитрий Журавский.

На посту главного тренера молодечненской дружины Артем Ботвенков сменит Константина Кольцова, который принял предложение о сотрудничестве от московского "Спартака" и вошел в тренерский штаб команды из столицы России.

В прошедшем сезоне молодечненцы уступили в четвертьфинале плей-офф чемпионата Беларуси жлобинскому "Металлургу" (2:4 в серии) и завершили турнир на пятом месте.-0-

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