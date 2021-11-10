Хоккейный турнир "Кубок Президентского спортивного клуба" пройдет в Минске 11-13 ноября

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный хоккейный турнир среди юношеских сборных "Кубок Президентского спортивного клуба" пройдет в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Состязания с 11 по 13 ноября состоятся на большой площадке "Чижовка-Арены". В этот раз на минский лед выйдут команды Беларуси, Казахстана и России.

Юношеская сборная Словакии не смогла принять участие в турнире из-за выявленных случаев COVID-19 среди членов команды. Вместо нее состав участников пополнила сборная команда МТЗ - юниорской лиги, усиленная игроками Высшей лиги открытого чемпионата Беларусь по хоккею с шайбой. Возглавил команду 2004/2005 г.р. Андрей Ращинский.

Кубок Президентского спортивного клуба является первым международным турниром по хоккею в Беларуси, проводимым на традиционной основе. Победителями за историю турнира становились сборные России (9 раз), Беларуси (3 раза) и Латвии (1 раз). В свое время он начинался на крытом катке в парке Горького, а сейчас проходит на современной арене, которая принимала матчи чемпионата мира 2014 года.

Главный тренер белорусской сборной (U-17) Дмитрий Шульга касательно подготовки своих подопечных к турниру сказал: "Международной практики у нас сейчас очень мало, поэтому Кубок Президентского спортивного клуба позволит нам посмотреть, где мы находимся относительно сборной России и Казахстана в боевых условиях. В Высшей лиге мы играем со старшими ребятами, а здесь встретимся со сверстниками, лучшими ребятами своих стран. Мы поймем, на каком мы уровне, с каких позиций стартуем относительно наших конкурентов. Я жду, что ребята смогут себя показать. У нас сейчас не так много игроков, которые проявляют себя в атаке, и это вызывает некоторые опасения. Турнир покажет, чему игроки научились и с кем мы пойдем дальше. Это будет вроде контрольной работы. Цели всегда самые высокие. Нет смысла выходить на лед, если это не так. Но посмотрим, как мы будем к ней двигаться".

Команда Казахстана принимает участие в турнире второй раз, представлена сильнейшими игроками 2004 и 2005 годов рождения, которые были отобраны по итогам выступлений во внутреннем чемпионате. Главный тренер Сергей Старыгин отметил: "Мы благодарны за приглашение на Кубок Президентского спортивного клуба. Для данного возраста это первый статусный турнир, где предстоит побороться с игроками из Беларуси и России. Безусловно, турнир поспособствует повышению спортивного мастерства для казахстанских хоккеистов и получению соревновательного опыта на международном уровне. Всем участникам турнира желаю спортивного духа и проявления своих лучших игровых качеств, а болельщикам - увидеть интересные и зрелищные игры".

Команда России 9 раз становилась обладателем переходящего Кубка. Главный тренер сборной (U-16) Павел Баулин сказал: "Турнир в Минске для нас интересен по многим причинам. Ребята только собрались, для них это будут первые официальные игры в составе сборной. Вдобавок некоторые команды традиционно будут на год старше нас, с ними будет очень сложно, но интересно играть. Мы отталкиваемся в первую очередь от своей игры, но по ходу турнира будем уже смотреть и на то, как играют соперники. На данном этапе мы не знаем слабых и сильных сторон друг друга. Можно сказать, что на отрезке до Нового года для нас это самый главный турнир - он даст общее понимание того, в каком направлении работать дальше".

Кубок Президентского спортивного клуба имеет сложившуюся репутацию одного из первых турниров, где можно увидеть будущих хоккейных звезд в майках своих сборных в матчах высокого уровня. Здесь завоевал один из своих первых международных трофеев обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов, демонстрировал бомбардирские навыки один из ведущих игроков сборной России и "Локомотива" (Ярославль) Максим Шалунов, активно противодействовал нападающим соперникам действующий олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Никита Нестеров, дебютировали в майке с гербом одни из наиболее перспективных белорусских хоккеистов Владислав Колячонок, Алексей Протас, капитан национальной сборной Беларуси и игрок клуба НХЛ "Нью-Джерси Дэвилз" Егор Шарангович. Заявил о себе лучший бомбардир сборной Латвии на взрослом чемпионате мира 2018 года, ныне игрок "Сан-Хосе Шаркс" Рудольф Балцерс, демонстрировали свои таланты молодые словацкие защитники Кристиан Ярош и Мартин Фехервары, которые защищают цвета клубов Национальной хоккейной лиги.

Белорусские болельщики здесь же могли ближе познакомиться с талантами Артура Гавруса, Евгения Лисовца, Ивана Кульбакова, Максима Сушко, Ивана Дроздова, Владимира Алистрова, Евгения Оксентюка, Алексея Колосова и других перспективных белорусских хоккеистов. В нынешних ростерах наверняка тоже присутствуют будущие хоккейные звезды.

Матчи юношеских сборных всегда проходят в бескомпромиссной борьбе, где кипят эмоции и задор. Каждый игрок старается проявить себя перед тренерами, специалистами, болельщиками и родными, но и работа на благо команды остается в приоритете. Найти нужный баланс в команде юных и амбициозных игроков - непростая работа для тренеров команд. Все это будет интересным зрелищем на льду "Чижовка-Арены". Вход на матчи - свободный.

Все поединки турнира будут транслироваться в прямом эфире на Youtube-канале Президентского спортивного клуба с комментариями хоккейных специалистов, а также на телеканале "Беларусь 5".

Организаторами турнира по хоккею с шайбой среди юниорских сборных команд "Кубок Президентского спортивного клуба" выступают государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма, культурно-спортивное учреждение "Чижовка-Арена", Минский городской исполнительный комитет, Федерация хоккея Беларуси.

Расписание турнира:

11 ноября

сборная команда МТЗ юниорской лиги - Россия - 13.00,

Беларусь - Казахстан - 17.00;

12 ноября

Россия - Казахстан - 13.00,

сборная команда МТЗ юниорской лиги - Беларусь - 17.00;

13 ноября

Казахстан - сборная команда МТЗ - юниорской лиги - 11.00,

Беларусь - Россия - 14.30.-0-