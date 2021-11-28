28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккесты минского "Динамо" победили "Трактор" в матче чемпионата КХЛ. Матч завершился в пользу команды Крэйга Вудкрофта со счетом 2:0 (1:0,1:0,0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости активно начали встречу, включив высокий прессинг и действуя на быстрых скоростях. Минчане смоли попасть в чужую зону лишь на третьей минуте поединка. Тем не менее, отбившись гости продолжили играть активно. Отметим игрока сборной Беларуси Ника Бэйлена, который играл заметную роль в тактических построениях челябинцев. Впрочем, ближе к экватору стартового отрезка матча минчане начали активнее беспокоить оборону соперников.

На 10-й минуте Никита Пышкайло откликнулся на передачу Артема Демкова и точным броском заставил капитулировать Эмиля Гарипова. Это четвертое очко форварда в четырех матчах за "зубров".

Поведя в счете минчане раскрепостились и начали активно создавать опасные моменты у ворот "медведей". Могли забрасывать Сергей Сапего и Лукас Бенгтссон, но Эмиль Гарипов на сей раз был безупречен.

"Трактор" ответил выпадом Теему Пулккинена. Экс-игрок "Динамо" приложился к шайбе, но она после серии рикошетов прошла далеко от ворот минчан.

Во втором периоде минчане также начали активно. Могли забивать Маттиас Теденбю и Кирилл Воронин, но они не сумели поразить ворота.

Постепенно соперники "зубров" пошли вперед. Начался интенсивный хоккей с обменом опасными моментами. Штанга четырежды приходила на помощь вратарям "Динамо" и "Трактора".

У челябинцев было немало моментов, когда их дружина играла в большинстве 5 на 3, но взятием ворот Патрика Рыбара они не закончились.

"Зубры" отнеслись к своим возможностям более рачительно и любители хоккея смогли увидеть взятие ворот. На 36-й минуте матча Дмитрий Коробов удачно сыграл на чужом пятаке и переправил шайбу в сетку "Трактора".

Третий период стартовал с атак минчан, которые достаточно быстро получили возможность разыграть численное преимущество. Челябинцы здорово защищались и не позволили соперникам увеличить счет.

Достаточно быстро после этого получили численное большинство гости. В отличие от хозяев, "медведи" свой шанс уменьшить отставание от "зубров" не упустили. Теему Пулккинен в касание завершил точным броском затяжную атаку своей команды. Патрик Рыбар был бессилен.

В середине третьего периода команды обменялись удалениями. Нерв игры зашкаливал. Челябинцы заменили вратаря шестым полевым игроком на последней минуте основного времени матча. Однако уйти от поражения "Трактор" не сумел.

Таким образом, минчане прервали шестиматчевую серию поражений. -0-