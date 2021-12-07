Хоккисты "Нью-Джерси" уступили "Оттаве" в матче чемпионата НХЛ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккисты "Нью-Джерси Девилз" уступили клубу "Оттава Сенаторз" в домашнем матче чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский форвард "Девилз" Егор Шарангович, проведя на площадке 16 мин. 56 сек., результативных баллов не набрал. Совершил 2 броска по воротам, силовой прием и 3 перехвата. Показатель полезности "0".

Хозяева льда отличились уже на 35-й секунде встречи. Вратарь "сенаторов" Антон Форсберг был бессилен после броска Дэймона Сиверсона. Дрейк Батерсон на восьмой минуте второго периода сравнял счет. Однако ничейный счет продержался совсем недолго. Натан Бастиан вывел "Девилз" вперед после того, как изменил направление броска Пи Кей Суббана. Однако победить команде из Ньюарка не удалось. Подопечные Линди Раффа на 33-й минуте матча пропустили голевую комбинацию "Сенаторз". Дрейк Батерсон пасом из-за ворот вывел на ударную позицию Брэди Ткачука и тот не промахнулся.

Овертайм не принес победы командам, и хоккеисты вынуждены были прибегнуть к серии буллитов. За "Девилз" забросил Томаш Татар, а Йеспер Братт и Андреас Юнссон свои попытки не использовали. У "Сенаторз" были точны Тим Штюцле и Джош Норрис.

Таким образом, клуб Егора Шаранговича уступил в четвертой игре кряду.-0-