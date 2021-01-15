15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хокккеисты "Ак Барса" обыграли омский "Авангард" и первыми вышли в плей-офф чемпионата КХЛ. Противоборство в Казани завершилось в пользу хозяев со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты из столицы Татарстана оказались в роли отыгрывающихся уже на четвертой минуте матча. У сибиряков отличился Алексей Береглазов. Однако эта шайба не сломила волю игроков "Ак Барса", которые отыгрались после того, как на 10-й минуте матча гол оформил Станислав Галиев. На 27-й минуте матча Андрей Педан вывел казанцев вперед, а на 52-й минуте Артем Лукоянов оформил окончательный счет встречи. Таким образом, казанцы сохранили лидерство в чемпионате КХЛ, набрав 72 очка. Такое количество очков гарантирует им место в плей-офф турнира. Что касается "Авангарда", то омичи с 62-мя баллами идут вторыми в таблице Восточной конференции.

Московское "Динамо", ведомое экс-наставником сборной Беларуси Владимиром Крикуновым, обыграло нижегородское "Торпедо" за которое выступает белорус Андрей Белевич со счетом 5:3 (0:1, 4:2, 1:0). У москвичей, одержавших третью викторию кряду отличились Илья Круглов , Дмитрий Кагарлицкий , Михал Чайковски, Даниил Тарасов и Артем Волков. За "автозаводцев" забрасывали Иван Чехович , Энди Миле и Джордан Шварц.

Также отметим победу "Йокерита" из Хельсинки над московским "Спартаком". Финны нанесли "красно-белым" второе домашнее поражение подряд. Матч завершился в их пользу со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). На шайбы Ессе Йоэнсуу, Юлиуса Юнттила и Петера Регина "Спартак" ответил результативной атакой в исполнении Робина Ганзла.

В Череповце "Северсталь", с белорусом Владиславом Кодолой в составе ,переиграла рижское "Динамо" -3:2 (1:1, 1:0, 1:1), нанеся команде из столицы Латвии четвертое кряду поражение. У победителей шайбы забросили Александр Петрунин, Максим Казаков и Якоб Берглунд. У гостей отличились Джей Си Лаймпон и Рис Скарлетт.-0-