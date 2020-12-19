Хоронеко и Заславский установили очередные мировые рекорды

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский силач Вячеслав Хоронеко установил свой очередной мировой рекорд в гиревом марафоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня известный белорусский атлет в лидском спорткомплексе "Олимпия" добился нового уникального результата. Во время турнира "Рождественский кубок", включенного в программу "За спортивную Беларусь", Вячеслав Хоронеко за 150 секунд поднял 24-килограммовую гирю одной рукой лежа 177 раз. Это новое высшее мировое достижение.

Такого же успеха добился еще один белорусский спортсмен Сергей Заславский, который в отжимании на параллельных брусьях с отягощением в 26 кг сумел за 30 секунд выполнить упражнение 35 раз.

Сегодняшние рекорды будут зарегистрированы в установленном порядке.

Организаторами турнира в Лиде стали ассоциация ветеранов спецназначения войск МВД "Честь" и Белорусская федерация гиревого марафона при поддержке Лидского райисполкома.-0-