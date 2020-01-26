Хорват Домагой Дувняк признан лучшим игроком гандбольного чемпионата Европы

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер гандбольной сборной Хорватии Домагой Дувняк признан лучшим игроком 14-го чемпионата Европы, который сегодня завершится в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В восьми матчах нынешнего континентального первенства капитан хорватской команды забросил 31 мяч, а сегодня может пополнить свой лицевой счет в финальном поединке против испанцев.

Гандболисты сборных Хорватии и Испании стали финалистами чемпионата Европы В первом полуфинальном поединке хорваты с огромнейшим трудом лишь в дополнительное время одолели норвежцев со счетом 29:28.

Также был назван состав символической сборной ЧЕ-2020: Гонсало Перес де Варгас; Хорхе Македа (оба - Испания), Магнус Йондал, Саннер Сагосен (оба - Норвегия), Блаж Янц (Словения), Бенце Банхиди (Венгрия), Игор Караич (Хорватия), Хенрик Пекелер (Германия).

Белорусские гандболисты Артем Королек, Владислав Кулеш и Никита Вайлупов, которые были номинированы в символическую сборную континентального первенства, не попали в окончательный список.-0-