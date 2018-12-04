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Хорват Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча"

Спорт 04.12.2018 | 00:51
Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже прошла церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды — "Золотого мяча"

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football, сообщает ТАСС.

По итогам опроса журналистов Модрич набрал 753 очка. Второе место занял португальский форвард Криштиану Роналду (476 очков), который летом перешел из испанского "Реала" в итальянский "Ювентус", третье - французский нападающий испанского "Атлетико" Антуан Гризманн (414 очков).

В сезоне-2017/18 Модрич в составе мадридского "Реала" стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в составе сборной Хорватии он дошел до финала и был признан лучшим игроком турнира.

Роналду в прошедшем сезоне стал в составе "Реала" победителем Лиги чемпионов и дошел вместе со сборной Португалии до 1/8 финала чемпионата мира, забив на турнире четыре мяча в четырех играх. Гризманн во второй раз занял третье место в борьбе за "Золотой мяч" (в первый раз - в 2016 году). Он в составе сборной Франции стал чемпионом мира, забив четыре мяча в семи играх.

"Золотой мяч" является ежегодной наградой. Приз был учрежден главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он вручается с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов. Сначала лауреатами становились футболисты из европейских клубов, с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, выступающим в Европе, с 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок.-0-

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