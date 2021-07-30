Хорватские теннисисты Мектич и Павич выиграли мужской парный разряд на ОИ в Токио

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На кортах Ariake Tennis Park сегодня начались медальные матчи олимпийского теннисного турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

В чисто хорватском финале мужского парного разряда Никола Мектич и Мате Павич победили Марина Чилича и Ивана Додига - 6:4, 3:6, 10:6. Обладателями бронзы стали новозеландские теннисисты Маркус Даниэл и Майкл Винус, обыгравшие американский тандем Остин Крайчек / Теннис Сандгрен - 7:6 (7:3), 6:2. В первом раунде олимпийского турнира новозеландцы победили белорусских теннисистов Илью Ивашко и Егора Герасимова - 6:3, 7:6 (8:6).

В мужском одиночном разряде сегодня определились участники решающего поединка за чемпионский титул. В главном матче Игр 1 августа российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 25-е место в мировом рейтинге, сыграет с пятой ракеткой планеты Александром Зверевым из Германии, который в полуфинале одолел в трехсетовом поединке лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича - 1:6, 6:3, 6:1. Хачанов был сильнее испанского теннисиста Пабло Карреньо-Бусту (11) - 6:3, 6:3. Неудачники полуфинальных баталий встретятся в матче за олимпийскую бронзу.

Завтра в финале женского одиночного разряда чешская теннисистка Маркета Вондроушова (42) будет соперничать со швейцаркой Белиндой Бенчич (12). В поединке за бронзовую медаль украинка Элина Свитолина (6) сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (20). В игре за бронзу женского парного разряда российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина встретятся с бразильским дуэтом Лаура Пигосси / Луиза Стефани.-0-