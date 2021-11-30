Хорватские теннисисты стали первыми полуфиналистами Кубка Дэвиса

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Хорватии первыми пробились в полуфинал розыгрыша Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух одиночных поединков четвертьфинального матча хорватов с командой Италии в Турине счет был равным - 1:1. В решающей парной встрече хорватский дуэт Никола Мектич / Мате Павич обыграли в двух партиях итальянский тандем Фабио Фоньини / Янник Синнер - 6:3, 6:4.

Соперником хорватских теннисистов в игре за выход в финал будет победитель завтрашней четвертьфинальной встречи в Мадриде между сборной Сербии во главе с первой ракеткой планеты Новаком Джоковичем и казахстанской командой. Сегодня в австрийском Инсбруке теннисисты Великобритании сыграют с командой Германии, а 2 декабря в последнем четвертьфинале россияне встретятся в испанской столице со сборной Швеции. Полуфинальные матчи состоятся 3 и 4 декабря, а решающая игра 109-го по счету розыгрыша Кубка Дэвиса пройдет 5 декабря в Мадриде.

В финальном матче 2019 года сборная Испании победила команду Канады. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии COVID-19. Самая титулованная команда - сборная США, которая 32 раза завоевывала Кубок Дэвиса. У теннисистов Австралии 28 титулов, по 10 - у команд Великобритании и Франции.

Теннисисты сборной Беларуси играют в этих соревнованиях с 1994 года, их высшее достижение - выход в полуфинал в 2004 году.-0-